Депутаты Челябинской Думы впервые провели прием жителей поселка Западный

Не так давно он стал частью областного центра

Депутаты Челябинской городской думы провели первый прием жителей микрорайона «Вишневая горка» в поселке Западный, который не так давно стал частью областного центра, сообщает пресс-служба.

«Депутаты уже представляют интересы жителей поселков Западный и Пригородный. Это наш первый выездной прием. Мы будем проводить их на регулярной основе, установим график. Жители могут рассчитывать на нашу помощь», — заявил председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков.

Жители рассказали о проблемных точках поселка: это межквартальные проезды, общественные пространства, уличное освещения и благоустройство территорий.

На некоторые вопросы ответы уже получены. Людям пообещали установить дополнительную остановку общественного транспорта, отремонтировать дорогу, ведущую к образовательному центру, и несколько внутриквартальных проездов. Кроме того, сообщили, что застройщик готовит документацию на строительство двух детских садов.