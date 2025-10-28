Депутатам Челябинска запретили прогуливать заседания без предупреждения

Изменения внесены в Регламент работы городского парламента

Народные избранники Челябинска работают над своим поведением и трудовой дисциплиной. На октябрьском заседании внесен ряд изменений в Регламент работы Челябинской гордумы и Правила депутатской этики, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В частности, отныне депутаты должны заблаговременно уведомлять о своем отсутствии на заседаниях городского парламента, президиума, а также на заседаниях комиссий, рабочих групп, общественных, экспертных советов и иных совещательных органов, в состав которых входят.