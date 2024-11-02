Депутат южноуральского ЗСО Лена Колесникова награждена за участие в СВО

Ей вручен орден «За заслуги перед Запорожской областью»

Депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова награждена за участие в спецоперации.

Орден «За боевые заслуги перед Запорожской областью» II степени ей вручил председатель южноуральского парламента Олег Гербер на октябрьском заседании.

«Совсем недавно Лена Рафиковна вернулась из зоны боевых действий специальной военной операции, где, будучи добровольцем, служила в составе добровольческого отряда в аэроразведке. Награждена за проявленные мужество и героизм», — сказал Олег Гербер, вручая орден.

Напомним, в 2023 году Лена Колесникова возила на Донбасс гуманитарные грузы, а в феврале 2024-го отправилась туда добровольцем.