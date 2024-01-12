Депутат южноуральского Заксобрания в 16‑й раз повез гуманитарку в ЛДНР

Грузовик и две легковушки загружены генераторами, тепловизорами, а также медикаментами и теплыми вещами

Дизельные электростанции, генераторы, тепловизионные прицелы, а также лекарства, окопные свечи, маскировочные сети и теплая одежда — все это в очередной, уже 16-й раз повез в зону СВО депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Бекишев.

Большегрузный автомобиль и две легковые машины оказались загружены полностью. За рулем одной — лично народный избранник.

«Уверен, что наш груз очень пригодится на передовой. А еще хочется порадовать бойцов именными посылками, письмами и поздравлениями от родных и близких. Одному из бойцов доставим эксклюзивный сюрприз. Но пока это секрет, о котором мы потом обязательно расскажем», — сказал Владимир Бекишев.

В сборе гуманитарного груза для подразделения «Оплот» участвовали члены реготделения партии «Справедливая Россия — За правду!», члены общественной организации «Защитники Отечества», жители поселений Сосновского района (Кременкульского, Есаульского, Краснопольского) и других муниципалитетов.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что южноуральцам на передовую передали гитару с автографом Ольги Кормухиной.