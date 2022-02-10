Депутат Валерий Гартунг заболел коронавирусом

Политик вынужден работать удаленно

Депутат Госдумы Валерий Гартунг заболел коронавирусом. Получив положительный тест, он перешел на удаленный режим работы. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети.

«Те, кто смотрит мои видео и читает публикации, знают, что я всегда соблюдаю все меры безопасности — ношу маску, придерживаюсь социальной дистанции. Тем не менее, омикрон настолько заразен, что привычные меры, видимо, не всегда помогают», — рассказал Валерий Гартунг.

Депутат признался, что чувствует себя хорошо благодаря поставленной прививке, однако отметил, что не все переносят вирус так легко.