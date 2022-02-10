Депутат Госдумы Валерий Гартунг заболел коронавирусом. Получив положительный тест, он перешел на удаленный режим работы. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети.
«Те, кто смотрит мои видео и читает публикации, знают, что я всегда соблюдаю все меры безопасности — ношу маску, придерживаюсь социальной дистанции. Тем не менее, омикрон настолько заразен, что привычные меры, видимо, не всегда помогают», — рассказал Валерий Гартунг.
Депутат признался, что чувствует себя хорошо благодаря поставленной прививке, однако отметил, что не все переносят вирус так легко.