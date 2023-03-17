Депутат от Челябинской области Олег Голиков предложил вернуть в школах огневую подготовку

Соответствующая инициатива уже направлена в Минпросвещения

В российских школах должны вновь появиться полноценные уроки начальной военной подготовки. Для этого нужно оборудовать специальные классы по НВП и стрелковые тиры при школах по огневой подготовке. Об этой идее в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков.

Депутат считает, что запланированных в рамках предмета ОБЖ уроков начальной военной подготовки будет недостаточно.

«Мной направлено предложение в Минпросвещение о включении в образовательные программы полноценных уроков начальной военной подготовки, с оборудованием отдельных классов по НВП, и стрелковых тиров при школах по огневой подготовке. С введением новой штатной единицы, школьного военрука, с привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих послуживших в СВО. Эти меры должны стать мощным импульсом по патриотическому воспитанию школьников, и их подготовке для службы в Вооружённых силах России», — пояснил Олег Голиков.

Добавим, что ранее с инициативой вернуть в школы начальную военную подготовку выступали депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов.