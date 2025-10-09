Депутат от Челябинской области обеспечила чистой водой детсад в Ясиноватой

Яна Лантратова помогла купить современную систему фильтрации

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова помогла детскому садику в Ясиноватой закупить современную систему очистки питьевой воды. До этого трубы давно не меняли, поэтому в них скапливались бактерии и вирусы, рассказала депутат в своем телеграм-канале.

Вопрос качества воды стал ключевым для дошкольного учреждения после масштабного обновления. До этого здесь уже оборудовали новый пищеблок и прачечную, закупили мебель, в том числе силами Челябинской области.

«Помню, как однажды приехали с Алексеем Леонидовичем как раз после очередного обстрела. Регион тогда подготовил детский сад к сдаче, но ВСУ опять его обстреляли, пробило кровлю, и требовался новый ремонт. Сотни строителей, в том числе из нашей Челябинской области, под звуки канонады украинской артиллерии проводили восстановительные работы», — рассказала Яна Лантратова.

Инициативу депутата поддержали «Русская медная компания» и ее президент Игорь Алтушкин. Теперь в «Солнышке» установлена эффективная система очистки, которая надежно обеззараживает воду.