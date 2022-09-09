Депутат из Челябинска принял участие в открытии первой в Мариуполе секции самбо

Денис Лапотышкин присутствовал на церемонии в качестве почетного гостя

В донецком Мариуполе открылась первая секция самбо. В торжественной церемонии принял участие гость с Южного Урала — руководитель фракции «Единой России» в челябинской городской думе Денис Лапотышкин.



Как сообщает телеграм-канал партии, организовать работу детской спортсекции в Мариуполе помогли активисты «Молодой гвардии «Единой России» и Волонтерской роты. Тренировки юных самбистов будут проходить на базе стадиона «Ильичевец».

Поздравить юных спортсменов прибыли глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и депутат челябинской гордумы, директор ледового дворца «Молния» Денис Лапотышкин. Присутствие челябинского гостя неслучайно: он сам не чужд борьбы и заслуженно носит звание мастера спорта России по дзюдо, а с 2021 года является в Челябинской области координатором партийного проекта «Детский спорт».

Напомним, Челябинская область шефствует над двумя донецкими городами, Волновахой и Ясиноватой, соответствующие соглашения губернатор Алексей Текслер подписал с главами донбасских муниципалитетов в июне 2021 года. Еще раньше по поручению Текслера уже как секретаря реготделения «Единой России» партийцы начали активный сбор гуманитарной помощи. Сегодня в ДНР от челябинских единороссов регулярно приходят колонны. Теперь республика получила еще и помощь опытного спортсмена и спортивного менеджера Лапотышкина.