Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить мастерские в гаражах

Парламентарий рекомендовала опираться на опыт Белоруссии

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам использовать гаражи для организации мастерских. Для этого нужно внести поправки к действующему законодательству и установить требования к процессу оказания услуг и переоборудования помещения. Своими размышлениями на этот счет Яна Лантратова поделилась в телеграм-канале.

Депутат отметила, что Россия заняла первое место по числу мастерских «гаражного» формата.

«Известно, что гаражи используются многими для хранения вещей, репетиций музыкальных коллективов, а также для организации там гаражных мастерских, которые порой являются единственным источником дохода граждан. Очевидно, что легализация всех видов предпринимательской деятельности недопустима», — написала она в своем телеграм-канале.

Яна Лантратова пояснила, что предложила председателю комитета ГД по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову доработать положение закона «О гаражных объединениях», разрешив использовать гаражи для организации мастерских. Она отметила, что подобный порядок для легализации услуг в гаражных кооперативах был принят в Белоруссии.

Напомним, накануне россиянам разрешили содержать кур и кроликов в садовых товариществах.