Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила открыть сетевой доступ к сканам документов прошлых столетий

По мнению челябинского парламентария, такой шаг поспособствует росту патриотизма и интереса к истории

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила внести поправки в федеральный закон об архивном деле. Речь идет о возможности бесплатного доступа к определенному перечню оцифрованных документов времен Великой Отечественной войны и даже XVIII и XIX веков.



Как заявляет Яна Лантратова в пояснительной записке к документу, «гарантированный бесплатный доступ к ряду архивных документов соответствует целям, принципам и задачам государственной культурной политики. Платный доступ, напротив, будет препятствовать этим целям».

На сегодня ни федеральные, ни большинство региональных архивов не предоставляют гражданам возможности удаленного доступа. Между тем хранящиеся там документы, как считает заместитель директора Объединенного госархива Челябинской области Николай Антипин, были бы полезны и интересны не только профессиональным историкам, но и массам людей, интересующихся, например, генеалогией своей семьи.

«В архивной сфере давно идет речь об идее создания некоего виртуального читального зала, объединения оцифрованных архивов в федеральную площадку с общим доступом. Сейчас то же увлечение генеалогией должно реально стать делом всей жизни исследователя-любителя: ответы на запросы архивов нужно ждать подчас годами, фотосъемка во многих региональных хранилищах стоит денег (в Челябинске это бесплатно). Нужны средства и время на поездки в другие регионы. А открытие электронного, удаленного доступа к документам — это как минимум укрепление семейных ценностей, преемственности поколений, то есть то, за что сейчас борется государство. Фактически Яна Валерьевна предлагает такую архивную революцию, сравнимую с той, что произошла в 1990-е: тогда открыли простым гражданам физический доступ в архивы. И это же — стимул для развития массовой науки, истории и генеалогии», — рассказал Первому областному информагентству Николай Антипин.