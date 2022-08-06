Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова помогла жительнице Челябинска добиться увеличения размера пенсии. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.
Челябинка Надежда Алексеевна получала пенсию в размере 11 тысяч рублей. Женщина сомневалась в том, верно ли сотрудники Пенсионного фонда (ПФР) начислили ей выплату, и обратилась за помощью к Яне Лантратовой.
Депутат Госдумы запросила в местном отделении ПФР расчет пенсии Надежды Алексеевны. Во время подготовки ответа сотрудники выяснили, что неверно рассчитали женщине периоды ухода за детьми, и пообещали выплатить недополученную пенсию с начала ее начисления. Но время шло, а пенсия так и продолжала приходить в прежнем размере.
«Я повторно подготовила обращение, но уже в Пенсионный фонд России, и выплату долго ждать не пришлось. Через неделю пенсию Надежды Алексеевны справедливо пересчитали. Ее размер увеличился на 2,5 тысячи рублей и еще более 20 тысяч рублей составила единовременная выплата»,— написала Яна Лантратова.
Ранее депутат Госдумы от Челябинской области предложила предоставить многодетным отцам право на досрочный выход на пенсию.