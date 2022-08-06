Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла жительнице Челябинска добиться перерасчета пенсии

Сотрудники Пенсионного фонда допустили ошибку при начислении выплаты

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова помогла жительнице Челябинска добиться увеличения размера пенсии. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

Челябинка Надежда Алексеевна получала пенсию в размере 11 тысяч рублей. Женщина сомневалась в том, верно ли сотрудники Пенсионного фонда (ПФР) начислили ей выплату, и обратилась за помощью к Яне Лантратовой.

Депутат Госдумы запросила в местном отделении ПФР расчет пенсии Надежды Алексеевны. Во время подготовки ответа сотрудники выяснили, что неверно рассчитали женщине периоды ухода за детьми, и пообещали выплатить недополученную пенсию с начала ее начисления. Но время шло, а пенсия так и продолжала приходить в прежнем размере.

«Я повторно подготовила обращение, но уже в Пенсионный фонд России, и выплату долго ждать не пришлось. Через неделю пенсию Надежды Алексеевны справедливо пересчитали. Ее размер увеличился на 2,5 тысячи рублей и еще более 20 тысяч рублей составила единовременная выплата»,— написала Яна Лантратова.

Ранее депутат Госдумы от Челябинской области предложила предоставить многодетным отцам право на досрочный выход на пенсию.