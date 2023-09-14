Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла разоблачить опасную секту

Организация «АллатРА» должна закрыть свои филиалы в России

Украинская организация «АллатРА», которая вербовала людей в соцсетях, получила статус нежелательной в России. Добиться этого статуса помогла депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. Об этом политик сама рассказала в личном телеграм-канале.

«Я получила обращение от православного и мусульманского сообщества России с просьбой проверить деятельность „агрессивной и деструктивной украинской секты“. В заявлении утверждалось, что организация „АллатРА“ не только „активно ведет вербовку наших граждан, но и использует социальные сети для разжигания ненависти, вражды и оскорбления религиозных символов православия и ислама“», — пишет Яна Лантратова.

Депутат обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить полученную информацию. Проверка показала, что организация на самом деле угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Деятельность организации признали нежелательной на территории РФ.

«Напомню, что после признания организации нежелательной блокируются ее безналичные денежные средства и имущество в России, закрываются отделения и филиалы, запрещается распространение информационных материалов, в том числе через СМИ. Вводится запрет на осуществление в РФ программ или проектов нежелательных организаций, учреждение ими российских некоммерческих, общественных и религиозных организаций», — замечает Яна Лантратова.

Также в Россию будет закрыт въезд для всех, кто принимает участие в работе этой организации.

Организация также известна под названиями: «Млжнародний Громадський Рух «АЛЛАТРА», Общественный Союз «Международное Общественное Движение «Аллатра», Международное общественное движение «АЛЛАТРА», «МОД „АЛЛАТРА“».

