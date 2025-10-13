Депутат Госдумы высоко оценил уровень онкогематологической помощи в челябинской клинике

Бадма Башанкаев назвал областную больницу «медициной для людей»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Бадма Башанкаев посетил с рабочим визитом Челябинскую областную клиническую больницу. Основное внимание в ходе визита было уделено работе онкогематологической службы, в частности одному из самых технологичных подразделений — блоку трансплантации костного мозга, сообщает пресс-служба клиники.

В сопровождении главного врача Дмитрия Альтмана парламентарий осмотрел отделение онкогематологии, рассчитанное на 50 коек, и ознакомился с работой центра телемедицины и регионального сосудистого центра.

«Этот визит был ориентирован на онкологическую службу. Но, как выразился наш гость, посетить центральное лечебное учреждение региона он был просто обязан», — отметил Альтман.

Ключевым объектом осмотра стал блок трансплантации костного мозга и высокодозной химиотерапии, который является стратегическим объектом и оснащен системой чистых помещений. Как пояснил главный гематолог Минздрава Челябинской области Александр Коробкин, такая стерильность необходима для защиты пациентов с отсутствующим иммунитетом в период лечения.

«За год через отделение гематологии проходят более 500 человек, это 1500 госпитализаций. Потребность в такой помощи постоянно растет», — констатировал Коробкин, добавив, что для дальнейшего развития службы требуется дополнительное финансирование и кадры.

Комментируя увиденное, Бадма Башанкаев назвал онкогематологов «бриллиантами в короне» медицины.

«Сложное направление медицины, редкие специалисты... Здесь есть большой резерв. Я вижу коллектив людей, увлеченных своей работой. Конечно, виден кадровый дефицит», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что для подготовки новых специалистов необходима совместная работа региона, образовательных учреждений и федеральных центров.

Особые слова благодарности от народного избранника получила организация работы больницы, ориентированная на пациента.

«Здесь все сделано для его удобства — визуальный ряд, разметка, отношение коллектива. Это уважение к пациенту. Это — медицина для людей», — заключил Башанкаев, оставив соответствующую запись в книге отзывов.

По данным пресс-службы ЧОКБ, благодаря освоенной за последнее десятилетие трансплантации стволовых клеток, 95% пациентов с ранее смертельными диагнозами получают шанс на выздоровление и полноценную жизнь.