Депутат Госдумы РФ Юрий Афонин отметил помощь челябинцев жителям Курской области

Об этом он сказал на встрече с губернатором Алексеем Текслером

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с депутатом Госдумы РФ, первым заместителем председателя ЦК КПРФ Юрием Афониным. Стороны обсудили помощь участникам СВО и их семьям, организацию избирательного процесса в регионе и поддержку, которую жители Южного Урала оказывают Курской области.



«Коммунистическая партия давно и уверенно работает во всех представительных органах власти: в Федеральном собрании, Государственной думе, Законодательном собрании Челябинской области, практически во всех муниципалитетах. С партией в регионе выстроены конструктивные взаимоотношения. Сегодня, учитывая важность патриотической повестки, особую роль играет помощь, которую мы оказываем семьям участников специальной военной операции, непосредственно нашей армии. Коммунистическая партия также в этой части активно работает», — сказал Алексей Текслер.

На встрече глава региона также заметил, что идет активная политическая работа по выборам в городскую думу Челябинска. КПРФ представлена практически во всех округах, что также говорит о высокой конкуренции.

«У людей есть возможность выбрать тех представителей, которые действительно отвечают их чаяниям. В следующем году предстоят выборы в Законодательное собрание региона. Четыре человека представляют в нем сейчас коммунистическую партию. Ваши коллеги поддерживают все наши предложения как в части улучшения социально-экономической ситуации в регионе, так и вопросы, связанные со специальной военной операцией», — отметил губернатор.

Юрий Афонин рассказал, что на Южном Урале пройдут встречи с трудовыми коллективами и партийным активом. На них обсудят законодательные инициативы партии, которые рассмотрят в осеннюю сессию.

«Ключевая задача сегодня — обеспечить победу над нарождающимся украинским фашизмом, над западной машиной, которая объявила нашей стране войну. В этом плане мы благодарны вам, видим большие усилия, которые предпринимаются в области по укреплению оборонного потенциала. Жители региона активно помогают в сборе гуманитарных конвоев, обеспечении фронта. В последнем гуманитарном конвое, который наша партия на прошлой неделе отправила в Курскую область, большой вклад челябинцев», — сказал Афонин.

Спикер подчеркнул, что в Челябинской области организован конкурентный процесс, разные кандидаты могут представить свою агитацию.