Депутат Госдумы РФ Олег Голиков призвал жителей Челябинской области проголосовать на выборах

Сам народный избранник отдал свой голос еще в субботу

Олег Голиков посетил Центр общественного наблюдения. Он отметил, что помещение комфортное, есть все необходимое для контроля над ходом голосования. Депутат Госдумы от Челябинской области назвал организацию ЦОНа правильным решением для того, чтобы видеть открытость выборов и оперативно реагировать на нарушения. Этот Центр показал свою эффективность во время выборов президента в марте текущего года и сейчас позволяет сделать ход голосования прозрачным.

Депутат проголосовал в первый день, 7 сентября.

Отметил, что возле избирательного участка организовали ярмарку, где дети представляли свои блюда. Это создало праздничную атмосферу. Олег Голиков призвал не терять время, а посетить избирательный участок и проголосовать.

«Каждый должен отдать свой голос, это обязанность каждого из нас. Чтобы потом требовать от главы города, депутатов порядка, чистоты, предоставления дополнительных финансовых средств. Придите все и проголосуйте. Выберите ту команду и того губернатора, которые будут управлять городом, муниципальным районом, округом. Призываю всех проголосовать», — подчеркнул Олег Голиков.