Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова обратилась к главе МЧС России Александру Куренкову с предложением размещения на территории Челябинской области и всего Уральского федерального округа подразделения «Авиалесоохраны» для усиления охраны лесов от пожаров.
Яна Лантратова отметила, что «Авиалесоохрана» имеет на вооружении необходимую технику, снаряжение и грамотный личный состав, что позволяет быстро локализовать сложные природные пожары.
Депутат Госдумы напомнила, что площадь лесов в Челябинской области составляет 33,6% от общей площади области. Также на территории региона расположены четыре особо охраняемые природные территории федерального значения: «Ильменский заповедник», национальные парки «Зюраткуль», «Таганай», «Зигальга» и часть территории Уральского заповедника.
Добавим, что сегодня, 8 ноября, в Челябинской области официально завершается пожароопасный сезон, который действовал с 1 апреля 2023 года. За семь месяцев на территории южноуральского лесного фонда ликвидирован 701 пожар на площади 11 тыс. 246 гектаров.
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