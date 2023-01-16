Депутат Госдумы помогла пенсионерке из Челябинской области добиться перерасчета пенсии

По словам Яны Лантратовой, для этого пришлось дважды обращаться в суд

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова помогла пенсионерке добиться перерасчета пенсии и вернуть недополученные за несколько лет деньги. Об этом парламентарий сообщила в своем телеграм-канале.

Яна Лантратова сообщила, что к ней обратилась жительница Челябинской области Надежда Ивановна и пожаловалась на то, что в Пенсионном фонде ей неправильно начислили страховую пенсию, поскольку размер выплат настолько мал, что прожить на эти деньги невозможно.

«Больше года мне потребовалось для восстановления справедливости. Пенсионный фонд ошибку при расчете зарплатного коэффициента не признавал. Суд первой инстанции встал на сторону ПФР. Однако соглашаться с доводами ответчика ни я, ни Надежда Ивановна не собирались. Написали апелляционную жалобу. После полного и всестороннего рассмотрения дела ошибка при расчете пенсии все же нашлась»,— написала Яна Лантратова.

По ее словам, областной суд признал решение Пенсионного фонда незаконным и обязал произвести перерасчет пенсии и выплатить пенсионерке недополученную сумму. В результате пенсию женщине не только повысили, но и выплатили 27,8 тысячи рублей.

Ранее Яна Лантратова помогла жителям одного из многоквартирных домов добиться перерасчета платы за электроэнергию.