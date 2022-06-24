«Изучив документы, я помогла Дмитрию Викторовичу составить исковое заявление в суд. В итоге Ленинский районный суд удовлетворил наши требования в полном объеме. С работодателя взыскано более 60 тысяч рублей за неиспользованный отпуск и еще 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — рассказала Яна Лантратова.
Напомним, в статье 140 Трудового кодекса РФ говорится, что все выплаты при увольнении работодатель должен производить в день увольнения работника. Или на следующий день, если работник в день увольнения не работал.
До обращения к депутату челябинец пробовал найти защиту в Государственной трудовой инспекции, но ему не помогли.
Ранее Яна Лантратова помогла юноше из Челябинской области добиться допуска на экзамены, а матери малышей — добиться увеличения пенсии по потере кормильца.