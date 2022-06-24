Депутат Госдумы помогла челябинцу получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Яна Лантратова отсудила у работодателя и отпускные, и компенсацию

Механик из Челябинска Дмитрий Ш. уволился с предприятия по собственному желанию. При увольнении работодатель отказался выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск. Добиться выплаты денег мужчине помогла депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова.

«Изучив документы, я помогла Дмитрию Викторовичу составить исковое заявление в суд. В итоге Ленинский районный суд удовлетворил наши требования в полном объеме. С работодателя взыскано более 60 тысяч рублей за неиспользованный отпуск и еще 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда»,

— рассказала Яна Лантратова.

Напомним, в статье 140 Трудового кодекса РФ говорится, что все выплаты при увольнении работодатель должен производить в день увольнения работника. Или на следующий день, если работник в день увольнения не работал.