Депутат Госдумы похвалила власти Челябинской области за поддержку семей участников СВО

И отметила личный вклад губернатора Алексея Текслера

Депутат Государственной думы Яна Лантратова высоко оценила помощь властей Челябинской области участникам СВО. Своим мнением депутат поделилась с журналистами ИА «Первое областное» после того, как закончилось обращение губернатора области к депутатам Заксобрания региона.

«В своем обращении Алексей Текслер уделил особое внимание теме СВО. Знаю, что губернатор лично бывает на передовой, несколько раз вместе с ним посещали Волноваху и Ясиноватую, отвозили бойцам и на новые территории гуманитарную помощь. Губернатор выстроил системную работу в этом направлении в регионе. Здесь, в тылу, пожалуй, нет ни одного человека, который бы так или иначе не помогал приближать победу. Люди выступают единым фронтом»,

— говорит Яна Лантратова.

Ранее политик сама посетила девять городов Челябинской области, чтобы встретиться там с семьями мобилизованных и погибших военнослужащих. На эти встречи пришли 780 южноуральцев.

«Что меня очень порадовало — все проблемы по итогам этих встреч были оперативно решены. Не поступило ни одной жалобы на бездействие региона, региональные выплаты приходили четко и вовремя. Кроме того, Челябинская область вошла в десятку самых активных регионов страны по организации телемостов. Горжусь этим!»

— заявила Яна Лантратова.