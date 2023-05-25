«В своем обращении Алексей Текслер уделил особое внимание теме СВО. Знаю, что губернатор лично бывает на передовой, несколько раз вместе с ним посещали Волноваху и Ясиноватую, отвозили бойцам и на новые территории гуманитарную помощь. Губернатор выстроил системную работу в этом направлении в регионе. Здесь, в тылу, пожалуй, нет ни одного человека, который бы так или иначе не помогал приближать победу. Люди выступают единым фронтом», — говорит Яна Лантратова.
Ранее политик сама посетила девять городов Челябинской области, чтобы встретиться там с семьями мобилизованных и погибших военнослужащих. На эти встречи пришли 780 южноуральцев.
«Что меня очень порадовало — все проблемы по итогам этих встреч были оперативно решены. Не поступило ни одной жалобы на бездействие региона, региональные выплаты приходили четко и вовремя. Кроме того, Челябинская область вошла в десятку самых активных регионов страны по организации телемостов. Горжусь этим!»— заявила Яна Лантратова.
Между тем Алексей Текслер объявил, что с 1 июня в Челябинской области начнет работать Единый центр поддержки участников СВО, а до конца 2023 года завершится масштабный ремонт Челябинского военного госпиталя.