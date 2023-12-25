Депутат Госдумы подарила автомобильные кресла челябинским роддомам

Татьяна Буцкая побывала на Южном Урале на прошлой неделе

В конце прошлой недели на Южном Урале с рабочим визитом побывала первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Среди прочего политик посетила два роддома Челябинска и вручила медикам автокресла. Удерживающие устройства будут использовать для обучения мам правилам безопасности на дороге, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Татьяна Буцкая (а она медик по образованию) оценила работу двух самых крупных роддомов области. В роддоме областной клинической больницы № 3 гостье показали уникальный родильный зал для приема мягких родов, который оборудован шведской стенкой, креслом, ванной и множеством приспособлений, помогающих будущей маме расслабиться и облегчить течение родов. А в областном перинатальном центре рассказали о том, как выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела — менее килограмма.

«Каждый родильный дом — это место, где созвучие сердца медицинских сотрудников со здоровьем и счастьем малышей и их родителей создает особую атмосферу понимания, заботы и уверенности в будущем», — написала Татьяна Буцкая в личном телеграм-канале.

Ранее роддома Челябинской области поддержали федеральный проект «Крепкая семья», который реализует Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Он включает в себя проект создания семейно ориентированного «открытого родильного дома» и Декрет о безопасной перевозке детей в автомобилях.

Также во время визита в Челябинск политик посетила медицинский кабинет академического лицея № 5, где создан специальный класс для детей с сахарным диабетом, семейный МФЦ и фонд «Защитники Отечества», приняла участие в работе семейного форума «Крепкая семья на Южном Урале».