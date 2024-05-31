Депутат Госдумы от Челябинской области предложила запретить продажу вейпов

Под угрозой исчезновения с прилавков даже безникотиновые жидкости

Депутат ГД РФ Яна Лантратова стала одним из инициаторов законопроекта о полном запрете розничной торговли вейпами. Проект уже внесен на рассмотрение. Об этом в своих соцсетях написала Яна Лантратова.

«Моя соседка рассказала, что ее сын, школьник, попал в реанимацию, покурив вейп. Взяла эту тему в работу. Направила запросы, разбираемся, что там за жидкость была и почему ребенку продали», — поделилась депутат.

По словам Яны Лантратовой, в работе депутатов были темы, когда подростки, покурившие вейп, оставались инвалидами и даже погибали. Несмотря на то, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива сигаретам, он несет вред для здоровья из-за содержания в жидкостях глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей.

На сегодняшний день в России действует ряд ограничений по продаже вейпов несовершеннолетним, но подростки их обходят.