Депутат Госдумы от Челябинской области предложила создать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров

Предполагается, что ее номинал составит 10 тысяч рублей

Депутат ГД РФ от Челябинской области Яна Лантратова выступила с инициативой создания «Толстовской карты». Она будет действовать по принцам «Пушкинской карты», но выдаваться пенсионерам, воспитавших трех и более детей или внуков. Подробностями обращения к министру культуры России с нашим информагентством поделилась Яна Лантратова.

Так, зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что для посещения театров и музеев пенсионерам нужно выдавать по 10 тысяч рублей. Инициатива обосновывается статистикой ВЦИОМ, согласно которой 42% россиян старше 60 лет не ходят в места культуры из-за высокой стоимости билетов.

По словам депутата, пожилые люди должны иметь доступ к музеям, театрам и филармониям, чтобы воспитывать любовь к искусству у подрастающего поколения. Также инициатива призвана популяризировать идеи многодетности.

Отметим, ранее Яна Лантратова направляла в Минкульт подобное предложение о создании «Верещагинской карты» для участников и ветеранов СВО. 17 июня инициатива была поддержана, несколько ведомств уже занимаются разработкой проекта по реализации новой программы, о чем депутат сообщила в своем телеграм-канале.