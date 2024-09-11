Депутат Госдумы Олег Колесников возвращается на фронт после реабилитации

Он вновь отправится на СВО 17 сентября

Депутат Государственной думы от Челябинской области Олег Колесников вернулся с фронта на реабилитацию и лечение. В следующий вторник, 17 сентября, он снова отправится «за ленточку». Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

Прибыть к родным и близким ему удалось ко дню рождения. Олег Колесников поделился, что такие встречи, особенно после долгой разлуки, особенно ценны.

«Близкие люди, друзья, которых ты знаешь не один десяток лет и которые готовы быть рядом, что бы ни случилось, — вот настоящая ценность», — поделился депутат.

Напомним, Олег Колесников отправился на СВО добровольцем в октябре 2022 года. В сентябре 2023 года он добился от президента Владимира Путина разрешения остаться «за ленточкой» до марта 2024 года. На сегодняшний день он продолжает находиться на новых территориях.