Депутат Госдумы из Челябинска обеспечила перевозку в Москву тяжелораненого малыша из Мариуполя

Трехлетний мальчик после артобстрела ВСУ двое суток провел под завалами рядом с телом матери

Маленький мариуполец в ближайшее время будет доставлен из больницы в Донбассе в Москву для лечения многочисленных ранений и травм, полученных в результате артобстрела города украинской артиллерией. Историю малыша рассказала Первому областному информагентству депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.



По словам депутата, трехлетний мальчик с родителями во время боев за Мариуполь прятался от обстрелов в подвале. В результате попадания украинского снаряда убежище завалило. Мать погибла на месте, отец получил осколочное ранение. Ребенку досталось сильнее всего. Мужчина и мальчик провели под завалами двое суток, прежде чем их откопали военнослужащие Донецкой Народной Республики.

«С конца марта он лежит в отделении нейрохирургии с диагнозом „комбинированная минно-взрывная травма“. Открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести с наличием контузионного очага в левой височно-теменной области. Закрытая травма грудной клетки: ушиб левого легкого геморрагическим пропитыванием. Посттравматический бронхообструктивный синдром. Стеноз гортани, стеноз трахеи. Закрытый перелом правой бедренной кости в верхней 1/3 со смещением. Перелом костей левой голени в нижней 1/3 без смещения. Множественные рваные раны лица, головы, левого плеча, области левой ключицы и левой лопатки. И всё это у одного малыша!» — рассказала Яна Лантратова.

Отец ребенка предоставил депутату фотографии раненого малыша. Редакция Первого областного информагентства не публикует их по этическим соображениям.

В течение весны ребенок перенес пять операций, но серьезного улучшения не наступало. По просьбе родителя Яна Лантратова занялась организацией перевозки мальчика из донбасской больницы в Москву. К организации были подключены самые разные люди: председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, знаменитый врач Леонид Рошаль, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутат коркинского горсовета Иван Скиба.

Врачи организовали консультации по ВКС, сама Яна Лантратова поддерживала связь с больницей с помощью находящегося рядом с раненым Ивана Скибы.

«Сегодня, 5 июля, из бедра мальчика извлекли металлическую конструкцию, фиксировавшую перелом. В ближайшее время мы перевезем его в Москву. А пока продолжаем молиться о его здравии и решать все организационные вопросы к его приезду. И, безусловно, огромная благодарность врачам, которые спасли ребенка, и людям, которые его обнаружили!» — рассказала Яна Лантратова.