Депутат Челябинской думы подал в арбитраж заявление о личном банкротстве

Сумма исковых требований к Эркину Маматову — почти 1,3 миллиона рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление о признании банкротом от депутата гордумы Эркина Маматова. Как следует из материалов, размещенных на сайте суда, городской парламентарий также ходатайствует о предоставлении отсрочки по выплате гонорара финансовому управляющему.



Эркин Маматов — депутат Челябинской городской думы от Металлургического района. По данным арбитражного суда, на 2 октября 2023 года сумма исковых требований к Эркину Эргашевичу — 1,296 миллиона рублей. В качестве иных лиц в процессе заявлена Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих.

Как сообщало ИА «Первое областное», Эркин Маматов в свое время руководил челябинским МБУ «Спортивный город». Уволился в октябре 2021 года после того, как учреждение навестили силовики и провели проверку документов.