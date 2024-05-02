Денис Рыжий из Народного фронта отправился в Авдеевку

О поездке он рассказывает в проекте «СВОими глазами»

Руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий регулярно посещает зону спецоперации и отвозит туда гуманитарную помощь. Увидеть, что на самом деле происходит на передовой, можно в проекте «СВОими глазами», где активист ведет рассказ от первого лица.



«Несколько дней на передовой, чтобы разделить быт с бойцами, увидеть своими глазами, как парни приближают победу. И самое главное — узнать, что им для этого нужно», — говорится в группе Народного фронта в соцсетях.

Так, в новой серии Денис Рыжий посетил Авдеевку, в которую также привез гуманитарную помощь со своей командой, пообщался с населением и узнал, что необходимо нашим бойцам в зоне проведения спецоперации.

Напомним, что с 1 мая стартовал специальный телемарафон Народного фронта и ОТВ, приуроченный ко дню Великой Победы. Итоги подведут 9 мая в студии телеканала ОТВ. Приглашенные гости расскажут, в чем больше всего нуждаются бойцы на передовой, как для них собирается помощь. В течение всего дня в эфире телеканала будет транслироваться специальный кьюар-код, по которому каждый желающий сможет перевести деньги.