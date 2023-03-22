День жаворонка отмечают по народному календарю 22 марта

Почему сегодня нельзя кормить птиц хлебом, а обряды на весну связаны с цифрой 40

Сегодня, 22 марта, отмечается праздник Сороки, или Сорок Сороков. В этот день православные вспоминают подвиг сорока севастийских мучеников. В народе праздник называют Днем жаворонка. 22 марта наши предки проводили специальные обряды для того, чтобы весна приходила как можно скорее. Подробнее об истории праздника, его традициях, а также народные приметы — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

По легенде, сорок воинов-христиан из Каппадокии служили в римском войске. Все воины, кроме них, поклонялись языческим богам. Военачальнику это не нравилось, и он приказывал поклоняться их богам и приносить им жертвы. Однако воины-христиане отказывались. Тогда он раздел их и заставил стоять на льду озера. Рядом поставили баню, чтобы те, кто решил отречься от своей веры, смогли там погреться. К утру один из воинов не выдержал и побежал к бане. С другими христианами жестоко расправились: сначала перебили им колени, а затем сожгли. Их останки затем собрали местные клирики и с почестями похоронили.

Традиции народного праздника

Наши предки считали, что в этот день наступает настоящая весна, поскольку часто именно на 22 марта выпадал день весеннего равноденствия. Считалось, что в этот день из теплых краев возвращаются птицы, первыми прилетают жаворонки. Хозяйки в этот день пекли из хорошо вымешенного теста 40 птиц — по числу погибших мучеников, а затем раздавали готовое печенье детям, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Ребята, чтобы привлечь предвестников весны, забирались на крыши, зазывали птиц и крошили для них выпечку.

А для того чтобы прогнать утренние морозы, наши предки пекли из ржаной или овсяной муки 40 шариков. Затем на протяжении 40 дней выбрасывали по одному из окна. Считалось, что такой обряд защитит от «утренников».

Запреты

На Жаворонка не следует делать генеральную уборку и мыть полы, так как наши предки считали, что мокрый пол символизирует слезы, которые потом будет проливать вся семья.

Нельзя 22 марта давать деньги в долг. Согласно примете, долг не вернут, а из семьи утекут и другие деньги.

Хозяйкам в этот день не рекомендуется покупать веник. Считается, что он может оказаться от нечистого. И когда веником будут мести — будут привлекать нечистую силу в дом.

А еще на Жаворонка нельзя кормить птиц хлебом, в противном случае семья будет жить впроголодь. Если хочется угостить птичек — лучше насыпать им зерна.

Народные приметы