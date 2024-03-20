День весеннего равноденствия наступает 20 марта

В Северном полушарии нашей планеты начинается настоящая весна

С сегодняшнего дня, 20 марта, можно считать, что наступила настоящая весна. А все потому, что в 8:07 по челябинскому времени солнце расположится ровно над экватором Земли, и на всей планете продолжительность дня и ночи будет примерно одинаковой. Такое явление называется весенним равноденствием, и оно означает наступление астрономической весны. Подробнее об этом явлении — в материале ИА «Первое областное».

Что такое весеннее равноденствие

Равноденствие — это момент, когда солнце располагается ровно над экватором. Это происходит дважды в год: в конце марта и в конце сентября. Обычно же ось вращения нашей планеты относительно плоскости движения вокруг солнца имеет наклон, и благодаря ему меняется угол падения солнечных лучей и длительность освещения. Именно поэтому и происходит смена сезонов.

В дни равноденствия лучи солнца падают перпендикулярно экватору, оба полушария получают равное количество света, и в обоих полушариях день и ночь длятся по 12 часов. После этого дни в Северном полушарии становятся длиннее, а в Южном — короче.

Традиции и обычаи

Для наших предков весеннее равноденствие было временем для колдовства и проведения обрядов. Они еще не знали о научном объяснении этого феномена, но верили, что в равноденствие происходит обновление и очищение.

Славяне в этот день пекли угощения в виде птиц и подбрасывали их наверх перед тем, как съесть. Они верили, что такой ритуал принесет им счастье и достаток. Вечером разжигали большие костры и прыгали через них. Такая забава, согласно поверьям, защищала от болезней и темных сил.

А еще от дня весеннего равноденствия отсчитывали дату православной Пасхи. Она отмечается в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после равноденствия. Напомним, в этом году она выпадает на 5 мая.

Кроме того, с наступлением астрономической весны наши предки начинали активно готовиться к посевному сезону.

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