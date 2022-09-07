День Тита Листопадника отмечают в народе

Рассказываем, в честь кого праздник и при чем тут грибы

Сегодня, 7 сентября, отмечается народно-христианский праздник День Тита Листопадника. В этот день вспоминают апостола Тита, ученика святого Павла, и подают на стол грибные блюда. История праздника, его традиции, запреты и приметы — в материале ИА «Первое областное».

По легенде, Тит родился на острове Крит в семье язычников в I веке нашей эры. Повзрослев, он обратился в христианство и уже в 49 году сопровождал святых Павла и Варнаву в Иерусалимский собор.

Также известно, что Тит вместе с Павлом путешествовал по Греции, где активно проповедовал христианство и выполнял поручения своего учителя. Впоследствии он стал епископом на Крите и оставался им до самой смерти в 107 году.

Традиции

На Руси этот день называли Титом Листопадником или Титом Грибником. Первое название появилось потому, что именно в этот день начинался сильный листопад. Грибником его прозвали потому, что именно в это время на полях завершались работы, а в лесах появлялось множество грибов. Наши предки говорили «Святой Тит последний гриб растит», плели корзинки и отправлялись целыми семьями по грибы.

Набрав целые корзинки, крестьяне возвращались в свои дома и к ужину готовили большое количество грибных блюд. Считалось, что в этот день грибные блюда приносят крепкое здоровье и денежный достаток.

Запреты

На Тита Листопадника не следует одалживать деньги и хлеб, рассказывать о своих недугах, ссориться и выяснять отношения. Запрещено пересчитывать деньги — считалось, что существует риск остаться с пустыми карманами. Также нельзя начинать ремонт или строить новый дом, иначе дела могут «валиться из рук». А еще на Тита нельзя отпускать в лес детей.

Приметы

На Тита Листопадника, как и на другие народные праздники, существует множество примет, по которым на Руси определяли погоду. Самые популярные из них: