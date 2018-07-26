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/ Тигры из челябинского зоопарка приглашают отпраздновать свой день

Тигры из челябинского зоопарка приглашают отпраздновать свой день

Учреждение культуры присоединилось к Международному событию.
сегодня в 17:11
  |  Общество

Тигриный праздник состоится в Челябинском зоопарке. В этот день все внимание будет приковано к полосатой парочке — Матису и Лаффи. Они уже давно обитают в зоопарке и, хотя еще не произвели потомство, все равно считаются настоящей тигриной семьей. Матис и Лаффи напомнят каждому посетителю зоопарка, что тигров нужно защищать. Ведь в 21 веке их популяции грозило серьезное сокращение.

Инициаторами учреждения Международного дня тигра выступили 13 государств, участвовавшие в «Тигрином саммите», в которых тигры еще обитают. В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010−2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в 2 раза за обозначенный период. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском зоопарке.

Челябинцев и гостей города зовут присоединиться к Международному дню тигра 29 июля, познакомиться с Матисом и Лаффи и другими обитателями Челябинского зоопарка.

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