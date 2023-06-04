День Святой Троицы отмечают православные христиане 4 июня

Это один из 12 важнейших церковных праздников

Сегодня, 4 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы. Другое название праздника — Пятидесятница, так как отмечается он на 50-й день после Пасхи. Он входит в число двунадесятых. История Пятидесятницы, ее смысл, а также традиции — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Согласно Новому Завету, перед вознесением в Царствие Небесное Иисус Христос пообещал своим ученикам, что в утешение пришлет им Святой Дух от своего отца. На десятый день после вознесения, или на пятидесятый день после воскресения Христа, его ученики и апостолы, как обычно, собрались в Сионской горнице в Иерусалиме для молитв. В какой-то момент раздался шум, и над присутствующими появились языки пламени. Как только они сошли на учеников и апостолов, они заговорили на разных языках и отправились проповедовать о Небесном Царстве разным народам.

Смысл праздника

День сошествия Святого Духа считается днем создания христианской церкви, которая благодаря тому, что апостолы и ученики заговорили на разных языках, начала распространяться по разным странам.

Кроме того, в 381 году на Втором вселенском константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях бога: Отце, Сыне и Святом Духе.

Традиции празднования Дня Святой Троицы

Накануне праздника совершается всенощное бдение, а в саму Пятидесятницу проходит торжественная служба. После литургии в храмах служится великая вечерня с коленопреклонением священнослужителей и прихожан. Таким образом завершается послепасхальный период, во время которого не совершали земных поклонов.

Священнослужители в День Святой Троицы надевают зеленые одежды, а храмы украшают ветвями и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. Сам зеленый цвет означает вечную жизнь.

Запреты

На Троицу не принято посещать кладбища. Для этого выделен специальный день накануне праздника.

Запрещен тяжелый труд. Бытовые заботы по дому разрешены.

Как и в любой церковный праздник, в День Святой Троицы запрещено ругаться, сквернословить, обижаться, завидовать, задумывать недоброе.

Народные традиции

Наши предки на Троицу плели венки из цветов и травы и украшали ими свои дома. Как и на Ивана Купалу, девушки запускали венки в реки и приговаривали: «Плыви, мой венок, на тот бережок. Кто поймает мой венок — тот будет женишок». Также была традиция печь караваи и угощать ими соседей. Куски каравая также раздавали бедным. Популярны на Троицу и различные гадания, при этом следует помнить, что православная церковь их осуждает.