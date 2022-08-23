День святого мученика Лаврентия отмечают верующие 23 августа

Рассказываем, какие приметы и поверья связаны с этим праздником

23 августа верующие отмечают Лаврентьев день в честь святого мученика Лаврентия Римского. С этим праздником связано немало поверий и примет, по которым люди на Руси определяли, какой будет осень, а девушки считали, что именно в этот день можно сохранить свою красоту. Подробнее о жизни Лаврентия, поверьях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

История жизни святого мученика Лаврентия Римского

Известно, что Лаврентий жил в III веке и был учеником архидиакона местной общины Сикста. Когда его наставника выдвинули на более высокий пост, старшим священнослужителем стал сам Лаврентий. Основной его обязанностью было следить за церковным имуществом и заботиться о бедняках.

В 258 году император Валериан устроил гонения на христиан, многие священнослужители погибли. Наставника Лаврентия Сикста казнили одним из первых, а самого Лаврентия заключили в темницу. Там он раскрыл в себе талант целителя и не только излечил многих узников, но и обратил их к христианству.

В какой-то момент Валериан потребовал у Лаврентия передать во владение государства все сокровища, принадлежащие церкви. Он попросил у правителя три дня, и за это время раздал все богатства бедным. Когда он пришел к Валериану, то заявил, что настоящие богатства церкви — те, кто пришел вместе с ним, то есть верующие. За это его подвергли жестоким пыткам. А когда он отказался признать веру язычников, то был казнен, как и его наставник.

Поверья

На Руси верили, что святой мученик Лаврентий защищает от глазных болезней, и молились ему о прозрении слепых и избавлении от недугов глаз. Также считалось, что утренняя роса на Лаврентьев день была целебной, поэтому ее собирали, а затем утирали глаза пожилым людям и кропили люльки младенцев от сглаза.

Кроме того, в этот день девушки набирали из родников воду, умывались ею, а также пили. Считалось, что благодаря этой воде они на протяжении всего года могли оставаться красивыми и здоровыми.

А еще люди верили, что все сны на Лаврентия вещие. Но сбывались они не сразу, а на протяжении 12 лет. Например, если человеку снилось животное, то считалось, что в его жизни появится тот, кто подарит заботу и любовь. А если во сне кто-то убегал, значит, в семье ожидается радостное событие.

Народные приметы

На Лаврентия существует немало примет, связанных с погодой:

Если вода в реках и озерах тихая, если лодки стоят спокойно, значит, осень будет тихой, а зима — без метелей;

Если в полдень на воде поднимаются волны — жди холодную осень и суровую зиму;

Если на Лаврентия полетели журавли, значит, в середине октября ударит мороз, если нет — зима придет позже;

Если молоко в подойнике пенится — погода будет сырой;

Какой погода будет на Лаврентьев день, такой будет и вся осень;

Если на воде мелкая рябь — сентябрь будет ветреным и дождливым;

Если на Лаврентьев день новолуние — погода будет теплой;

Иней с утра — зима будет ранней и холодной;

Птицы не поют — к дождю.

Запреты

На Лаврентьев день нельзя собирать орехи. В противном случае весь следующий год придется жить в нищете и голоде.

23 августа нельзя лениться. Бессмысленное времяпрепровождение приведет к ссорам, проблемам на работе и финансовым трудностям.

Запрещено озвучивать свои планы на будущее, так как они не воплотятся в жизнь.