День святого апостола Андрея Первозванного отмечают православные

На Руси 13 декабря было принято определять, какой будет зима

Сегодня, 13 декабря, православная церковь чтит память одного из 12 апостолов — Андрея Первозванного. В народе этот праздник называют Андрей Зимний. Подробнее о жизни апостола, традициях праздника, а также приметах — в материале ИА «Первое областное».

Апостол Андрей Первозванный родился в Вифсаиде Галилейской. Повзрослев, он вместе с братом Симоном, который впоследствии стал апостолом Петром, переехал в Капернаум, где занимался рыбной ловлей. Андрей был богопослушным юношей, и, став взрослым, он решил не вступать в брак, а посвятить свою жизнь Богу. Вскоре он стал учеником пророка Иоанна Крестителя, а затем первым учеником Иисуса Христа.

Несколько лет Андрей проповедовал вместе с Иисусом. Апостол стал свидетелем его воскресения и вознесения на небо. Позже, в Пятидесятницу, на него сошел святой дух. Вскоре после этого он отправился проповедовать. Апостол прошел Малую Азию, Македонию, Скифию, Фракию, поднялся вверх по Днепру, дошел до поселений славян, которые располагались на месте нынешнего Новгорода, и водрузил там свой жезл. Затем через Рим Андрей Первозванный вернулся во Фракию, основал там христианскую церковь, и отправился в Патрас, где принял мученическую смерть.

Произошло это следующим образом: в Патрасе он нередко исцелял людей и склонял к своей вере не только горожан, но и правителя Эгеата. Однако тот оставался закоренелым язычником. В конце концов апостол надоел правителю, и он приказал распять его. Для того чтобы продлить его мучения, Эгеат приказал не прибивать руки и ноги Андрея к кресту, а привязать их. Так апостол провисел несколько дней, уча собравшихся на площади. Людям стало жалко Андрея, и они начали требовать снять его с креста. Эгеат, испугавшись волнений, потребовал снять апостола с креста, но тот начал молиться, чтобы Бог скорее удостоил его крестной смерти. Воины, как ни пытались, не смогли снять апостола, и, когда Андрей воздал Богу хвалу, все вокруг озарилось ярким светом, и он умер. По преданию, Первозванному на этот момент было около 62 лет.

В 357 году мощи Андрея торжественно перенесли в Константинополь в храм Святых Апостолов. В 1208 году при взятии города крестоносцами мощи перевезли в Италию и поместили в кафедральном храме в Амальфи.

Андрей Зимний

На Руси апостола Андрея Первозванного считали покровителем морского искусства и семейной жизни. Девушки обращались к нему с просьбами найти им хорошего мужа, но молитвами не ограничивались: в ночь на 13 декабря они кидали в маленькое окошко монетки, чтобы привлечь суженого. Считалось, что чем больше бросишь, тем выше шансы удачно выйти замуж.

Также на Андрея Зимнего было принято печь калиту — коржик из белого теста, олицетворяющий солнце. Наши предки верили, что калита символизирует счастливый брак.

А еще в этот день крестьяне делали прорубь и прислушивались к шуму воды, чтобы узнать, какой будет зима. Если было тихо, значит, зима обещала быть теплой и мягкой. Если же вода шумела, считалось, что время года будет морозным.

В числе других примет на Андрея Зимнего: если 13 декабря морозный и ясный день — урожай в следующем году будет богатым; на Андрея выпал снег — он пролежит до апреля; кошка активно умывается — погода будет холодной и ясной.