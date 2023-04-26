День рождения Уральского добровольческого танкового корпуса станет региональным праздником в Челябинской области

Законопроект о новой памятной дате депутаты ЗСО рассмотрят 28 апреля

В повестку очередного заседания Законодательного собрания Челябинской области внесен вопрос о рассмотрении нового законопроекта: в регионе намерены ввести новую памятную дату. 11 марта станет официальным «Днем народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны».



Законопроект был разработан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, в 2023 году уральцы отметили 80-летие формирования этого соединения. Бригады добровольческого корпуса создавались в Челябинской, Свердловской и Молотовской (ныне Пермский край) областях, рабочие сверх плана изготовили для корпуса свыше 200 танков, на народные деньги было закуплено все необходимое, от обмундирования до топлива. Не так давно Первое областное информагентство рассказывало о мифах, сопровождавших создание корпуса.

С марта в регионе прошли несколько мероприятий, посвященных юбилею «самого народного соединения». Так, вплоть до 15 мая в Челябинском центре искусств продолжает действовать посвященная боевому пути танкистов выставка «Урала седого геройские дети».

В Свердловской области и Пермском крае, кстати, дата создания добровольческого соединения давно введена постановлениями местных губернаторов, в Челябинской официально это до сих пор не было сделано.

«Проект закона „О памятной дате Челябинской области „День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны“ разработан в целях патриотического воспитания граждан, развития любви к малой Родине, утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, повышения уровня информированности населения об истории области, формирования уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений», — сообщают авторы законопроекта в опубликованной на сайте ЗСО пояснительной записке.