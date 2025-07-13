Ежегодно во второе воскресенье июля отмечается День российской почты. Почтовая связь на протяжении уже многих веков соединяет миллионы людей, проживающих в разных городах и странах. Сегодня почта не только продолжает свое дело, но и развивает другие сервисы, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Сегодня она внедряет новые цифровые сервисы, логистические решения, расширяет спектр услуг для граждан и бизнеса. С поддержкой региона в Челябинской области модернизируются почтовые отделения, растет скорость и качество обслуживания»,— отметил глава региона.
Но в основе успеха и развития были и остаются люди — ответственные и надежные специалисты, которые преданы своему делу.
Алексей Текслер поблагодарил сотрудников и ветеранов почтовой связи за верную службу и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.
День российской почты отмечается с 1994 года. Праздник был установлен, чтобы отметить заслуги ведомства в развитии российского государства.
Кстати, к празднику почта нередко выпускает ограниченный выпуск коллекционных открыток или марок, которые потом становятся ценными экземплярами в коллекциях филателистов.