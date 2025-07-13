День российской почты отмечают в Челябинской области

Этот вид связи соединяет людей по всему миру уже много веков подряд

Ежегодно во второе воскресенье июля отмечается День российской почты. Почтовая связь на протяжении уже многих веков соединяет миллионы людей, проживающих в разных городах и странах. Сегодня почта не только продолжает свое дело, но и развивает другие сервисы, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня она внедряет новые цифровые сервисы, логистические решения, расширяет спектр услуг для граждан и бизнеса. С поддержкой региона в Челябинской области модернизируются почтовые отделения, растет скорость и качество обслуживания»,— отметил глава региона.

Но в основе успеха и развития были и остаются люди — ответственные и надежные специалисты, которые преданы своему делу.

Алексей Текслер поблагодарил сотрудников и ветеранов почтовой связи за верную службу и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

День российской почты отмечается с 1994 года. Праздник был установлен, чтобы отметить заслуги ведомства в развитии российского государства.

Кстати, к празднику почта нередко выпускает ограниченный выпуск коллекционных открыток или марок, которые потом становятся ценными экземплярами в коллекциях филателистов.