День полезных знаний пройдет в челябинском зоопарке 1 сентября

Интересно будет и школьникам, и их родителям

В первый осенний день в челябинском зоопарке пройдет День полезных знаний. Ребятам дадут советы о том, как получать удовольствие от учебы, а родителей психологически поддержат. Кульминацией праздника станет передача игрушек хищникам, рассказали в зоопарке.

Праздничная программа начнется в 13:00. На территории зоопарка одновременно будут работать площадки пожеланий, психологической помощи родителям и полезных советов «Учение без мучения». Кроме того, для ребят проведут мастер-класс по изготовлению игрушек для хищников из старых тетрадей, которые на протяжении недели принимали от челябинцев.

С 14:00 до 15:00 игрушки из тетрадей будут раздавать питомцам. Первыми их получат львы.