День Победы-2022 в Челябинске завершился праздничным салютом

Пиротехническое шоу продолжалось около 10 минут

Праздничным фейерверком завершился праздничный День Победы-2022 в Челябинске. По традиции, огненные шары, кометы и звездный дождь пиротехники запускали с площадки возле Торгового центра. Все действо заняло около 10 минут, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Салют в честь Дня Победы начался в 22:00 и продолжался в течение 10 минут. Он венчал праздничные мероприятия, начавшиеся в южноуральской столице в 9:00 утра. Праздничный фейерверк по случаю 77-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне, как и ранее, собрал тысячи челябинцев в центре города.

Для того, чтобы все могли комфортно уехать домой в позднее время, были организованы дополнительные маршруты общественного транспорта. Все жители города могли добраться до дома бесплатно на общественном транспорте. С 22:00 из центра курсировали маршруты автобусов и троллейбусов во все районы города.