Организаторы хотят опровергнуть стереотипы о ВИЧ и напомнить, что жертвой вируса может стать каждый. Но сейчас болезнь не обязательно ведет к смерти. Если поймать ее на ранней стадии и принимать медицинские препараты, можно прожить полноценную долгую жизнь — работать, создать семью и завести здоровых детей.
Сейчас в Челябинской области проживает 31 тысяча 923 человека с ВИЧ, которые регулярно получают высококачественное лечение, что позволяет контролировать вирус и жить полноценной жизнью.
С 2016 года на Южном Урале преобладает половой путь передачи ВИЧ-инфекции.
Программа мероприятия рассчитана на четыре часа.
С 12:00 до 16:00 специалисты областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом будут делать бесплатно и анонимно экспресс-тесты на определение антител к ВИЧ (по крови) в двух пунктах (брендированный автомобиль и палатка).В 14:30 начнется викторина с поощрительными призами на тему «Что мы знаем о ВИЧ/СПИД», организованная сотрудниками Центра профилактического сопровождения «КОМПАС».
В 15:00 состоится флешмоб: волонтеры будут прикреплять людям, небезразличным к проблемам ВИЧ, красные ленточки, которые говорят о том, что каждая жизнь драгоценна и что эпидемия, охватившая всю планету, может затронуть каждого без исключения.
В 16:00 пройдет минута молчания.