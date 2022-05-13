День памяти умерших от СПИДа проведут на челябинской Кировке

На воскресенье,15 мая, запланирована большая программа

В воскресенье, 15 мая, на пешеходной Кировке пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Организаторы хотят опровергнуть стереотипы о ВИЧ и напомнить, что жертвой вируса может стать каждый. Но сейчас болезнь не обязательно ведет к смерти. Если поймать ее на ранней стадии и принимать медицинские препараты, можно прожить полноценную долгую жизнь — работать, создать семью и завести здоровых детей.

Сейчас в Челябинской области проживает 31 тысяча 923 человека с ВИЧ, которые регулярно получают высококачественное лечение, что позволяет контролировать вирус и жить полноценной жизнью.

С 2016 года на Южном Урале преобладает половой путь передачи ВИЧ-инфекции.

Программа мероприятия рассчитана на четыре часа.

С 12:00 до 16:00 специалисты областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом будут делать бесплатно и анонимно экспресс-тесты на определение антител к ВИЧ (по крови) в двух пунктах (брендированный автомобиль и палатка).

начнется викторина с поощрительными призами на тему «Что мы знаем о ВИЧ/СПИД», организованная сотрудниками Центра профилактического сопровождения «КОМПАС».

состоится флешмоб: волонтеры будут прикреплять людям, небезразличным к проблемам ВИЧ, красные ленточки, которые говорят о том, что каждая жизнь драгоценна и что эпидемия, охватившая всю планету, может затронуть каждого без исключения.пройдет минута молчания.