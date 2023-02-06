День памяти святой Ксении Петербургской отмечают православные 6 февраля

О чем прихожане молятся блаженной

Сегодня, 6 февраля, православные христиане отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Подробнее о ее жизни, а также о том, почему ее причислили к лику святых, — в материале ИА «Первое областное».

По преданиям, Ксения Григорьевна родилась в первой половине XVIII века в Санкт-Петербурге у благочестивых родителей. Повзрослев, девушка вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича. Однако уже в 26 лет Ксения овдовела: ее супруг скоропостижно скончался. Произошедшее сильно потрясло Ксению, она позабыла про все земное и человеческое, раздала свое имущество и избрала для себя путь юродства ради Христа.

Многие, в том числе родные Ксении, стали считать ее сумасшедшей и лишившейся рассудка, так как вдова облачилась в одежды своего покойного супруга и стала уверять всех, что на самом деле умерла Ксения, а Андрей Федорович жив, и даже не откликалась на свое имя.

Целыми днями на протяжении 45 лет Ксения бродила по улицам Санкт-Петербурга, отказываясь от милостыни и теплой одежды и уча людей праведности. Для ее знакомых оставалось загадкой, где она ночует. Заинтересовалась этим фактом и полиция. Вскоре выяснилось, что вдова каждую ночь уходила в поле и до рассвета молилась. Кроме того, Ксения тайно помогала строить новую каменную церковь на Смоленском кладбище, и однажды об этом узнали рабочие.

Еще при жизни она была награждена Господом за свои подвиги даром прозрения. Ксения начала предсказывать будущее и открывать тайны людей.

Скончалась Ксения Петербургская в 1803 году. После многолетнего народного почитания в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви блаженная Ксения была причислена к лику святых.

В этот день верующие обращаются к святой Ксении с просьбами о заступничестве в беде и нужде, а также о семейном счастье.