День памяти преподобной Евфросинии Московской отмечают православные

В своей жизни святая совершила немало чудес

Сегодня, 30 мая, православные христиане отмечают День памяти преподобной Евфросинии Московской. За свою жизнь святая построила несколько храмов. Также она исцеляла больных. Подробнее о жизни Евфросинии, а также о чем ей молятся — в материале ИА «Первое областное».

Евдокия — именно так звали святую — родилась в 1353 году в семье суздальского князя Дмитрия и его супруги Анны. Девочка была очень набожной и с ранних лет молилась Богу о прекращении постоянных междоусобных распрей, которые вели с ее отцом удельные князья. В 1367 году она вышла замуж за князя Дмитрия Донского, и каждая битва, в которой он участвовал, сопровождалась ее горячими молитвами.

Первый храм Евдокия построила после победы супруга в Куликовской битве. Это был храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы внутри Московского Кремля. После смерти Дмитрия Донского она отдала княжеские чертоги под устройство Вознесенского женского монастыря, в то же время она строила несколько храмов и монастырей в Переяславле-Залесском.

В 1407 году она решила отречься от земной жизни и принять монашество. Известно, что при переходе в Вознесенский монастырь Евдокия исцелила около 30 человек. Но и после ее смерти в том же году чудеса не закончились. Например, верующие много раз видели, как у гроба святой несколько раз возгоралась свеча. Также известно о том, что одержимый молодой человек исцелился, приложившись к ее мощам.

О чем молятся Евфросинии Московской

Верующие просят святую об избавлении от бед и напастей, об исцелении от слепоты, паралича, бесплодия. Также Евфросинии молятся о терпении монашествующим и твердой вере.