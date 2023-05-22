День памяти Николая Чудотворца отмечают православные 22 мая

В народе праздник называют Николой Вешним

Сегодня, 22 мая, православные христиане отмечают День Николая Чудотворца, или Николая Угодника. В народе этот праздник называют Никола Вешний. Подробнее о Николае, его жизни, а также традициях народного праздника — в материале ИА «Первое областное».

В православной церкви дни памяти Николая Чудотворца отмечают трижды в год: 22 мая — день переноса мощей Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари; 11 августа — день рождения святого; 19 декабря — день памяти о смерти Николая.

История жизни Николая Чудотворца

Святой родился в III веке нашей эры в греческой колонии Ликии в христианской семье. Его рождение было чудом, поскольку его родители никак не могли зачать ребенка. Маленький Николай с удовольствием посещал храм вместе со своими родителями, а когда вырос, решил стать священником.

После смерти родителей Николай раздал все свое наследство бедным и переехал в город Миры, где стал архиепископом. Там он боролся против язычества и совершал чудеса. Так, по одной из легенд, своими молитвами он спас жителей города от голода.

Николай Чудотворец прожил до глубокой старости. После смерти тело святого начало мироточить, и многие верующие желали приблизиться к нему, чтобы избавиться от болезней. До 1087 года его мощи находились в городе Миры, а затем были торжественно перенесены в церковь святого Стефана в Бари.

Народные традиции

В народе этот день называли Николой Вешним, или Травным днем. К 22 мая трава уже была повсюду, и наши предки выводили скот на пастбища. Коровы, питаясь свежей травой, начинали давать много молока, и наши предки на время прекращали беспокоиться о том, чем кормить свои семьи.

Перед праздником принято раздать все долги и помириться со всеми, с кем были в ссоре.

На Николу устраивали сватовство, так как считали, что засватанные в этот день невесты будут хорошими хозяйками.

Также наши предки молились Николаю Чудотворцу о хорошем урожае и защите скота от болезней.

Запреты

На Николу Вешнего нельзя грустить, поддаваться унынию, думать о плохом. Запрещено сквернословить, отказывать в милостыне. Также в этот день не следует лениться, заниматься рукоделием, посещать салоны красоты и стричься и одеваться в грязную одежду. Запрещено переедать и употреблять алкоголь.

Народные приметы