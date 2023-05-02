День памяти Матроны Московской отмечают православные

Святая на протяжении всей жизни исцеляла больных и предсказывала великие события

Сегодня, 2 мая, православная церковь почитает блаженную Матрону Московскую. Чем она прославилась и где в Челябинске можно приложиться к ее мощам — в материале ИА «Первое областное».

Матрона (при рождении Матрена Никонова) родилась в 80-х годах XIX века в селе Себино Тульской губернии. Ее родители были уверены в том, что ребенок будет непростым, так как незадолго до ее рождения мать девочки увидела во сне белоснежную птицу с человеческим лицом. Матрона и правда родилась особенной — незрячей из-за врожденной патологии глазных яблок. А в 17 лет у девушки отнялись ноги. Но выпавшие на ее долю испытания не сломили ее веру в Бога.

Способность исцелять больных и предсказывать будущее Матрона получила уже в возрасте восьми лет. На протяжении всей жизни к ней постоянно обращались верующие за помощью, и ни одному из них она не отказала. Кроме того, по преданиям, именно Матрона предсказала точную дату начала Второй мировой войны.

С наступлением советских времен целительницу начали преследовать за веру, несколько раз ее пытались арестовать, однако Матрона предугадывала это и вовремя меняла место жительство, скитаясь по всей России.

Умерла Матрона 2 мая в 1952 году. Вскоре ее причислили к лику святых.

В день памяти Матроны верующие со всего света прибывают в московский Покровский монастырь, чтобы прикоснуться к мощам святой. Многие верят, что они исцеляют от болезней и избавляют от горестей. Челябинцы могут прикоснуться к мощам Матроны в храме Святителя Великого на проспекте Ленина, 6. Они вложены в икону и находятся в свободном доступе.