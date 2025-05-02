Православные отмечают 2 мая День памяти Матроны Московской, которая считается «семейной» святой.
Матронушка родилась в крестьянской семьей под Москвой в конце XIX века. От рождения девочка была слепой, а в 17 лет у нее отнялись и ноги. Но Матрона имела большую веру и до 50-х годов прошлого века исцеляла больных людей. И продолжает исцелять после смерти.
На служение людям Матронушку благословил проповедник Иоанн Кронштадтский.
«Это случилось в те времена, когда вера была разрушена, когда храмы закрывались, когда люди забыли о боге, когда необходимо было проповедовать покаяние. Сейчас к блаженной Матроне необходимо идти, чтобы сделаться христианином в полном смысле этого слова. Нужно просить самое необходимое для служения людям, ближним и для спасения своей души», — рассказал протоирей Андрей Гупало.
А уже после этого у Матроны можно просить о том, что беспокоит: о здоровье, работе, о помощи воинам, а главное — о второй половинке, о детях и благополучной семейной жизни.
Считается, что в День памяти Матроны Московской не стоит игнорировать помощь нуждающимся и работать без особой причины.