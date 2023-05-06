День памяти Георгия Победоносца отмечают православные 6 мая

Святой совершил немало чудес и вытерпел ужасные пытки

Сегодня, 6 мая, православные христиане вспоминают святого Георгия Победоносца. По легендам, он исцелял и даже воскрешал людей и смог преодолеть страшные испытания. А после своей смерти святой избавил народ от змия. Подробнее о жизни Георгия Победоносца и традициях этого дня — в материале ИА «Первое областное».

История жизни святого

Известно, что Георгий родился в семье верующих в III веке нашей эры в Каппадокии. Когда святой был маленьким, его отца убили за веру, а его мать вместе с сыном переехала в Палестину, где жили ее родственники. Когда Георгий вырос, он блестяще проявил себя на воинской службе и вскоре стал начальником полка при императоре Диоклетиане.

Диоклетиан очень любил и уважал Георгия, пока не узнал о том, что тот исповедует христианство. Георгий лично сказал ему об этом, предварительно раздав бедным все свое имущество. Император, который преследовал христиан, сначала уговаривал воина отречься от веры и поклониться языческим богам. Но Георгий был тверд в своем решении. Тогда правитель приказал отправить его в темницу. Именно по пути в темницу и произошло первое чудо: копье, которым гнали Георгия, согнулось, как только прикоснулось к его телу.

Вскоре на долю святого выпало множество других ужасных испытаний: его полосовали лезвиями, привязав к большому колесу, клали ему на грудь огромный камень, закапывали в яму с известью, поили ядом, и всякий раз Георгий оставался целым и невредимым благодаря своим молитвам. А количество верующих в Христа между тем возрастало.

После того как о своей вере объявила и супруга Диоклетиана — Александра, он приказал обезглавить и ее, и Георгия. Так завершился земной путь святого великомученика.

По легенде, уже после своей смерти он совершил еще одно чудо: избавил от огромного змия жителей Бейрута. Как рассказывают святители, ежедневно местные жители отдавали на съедение страшному змию, живущему в озере, своих детей. И когда настал черед идти дочери императора, внезапно на берегу озера на коне и с копьем появился Георгий Победоносец. Девушка рассказала ему о судьбе жителей Бейрута, и святой быстро разделался со змием, прочитав молитву и вонзив свое копье в его глотку. И царь, и жители Бейрута сразу же поверили в Христа и приняли христианство.

Кстати, считается, что на российском гербе изображен именно Георгий Победоносец, поражающий своим копьем змия.

Традиции

С 6 мая начинается Всероссийский молебен о Победе. После благословения патриарха Кирилла мощи святого на протяжении нескольких месяцев будут возить по всем российским регионам. При этом будут совершать молебен. Прикоснуться к мощам святого смогут все желающие.

Кроме того, поскольку Георгий Победоносец считается покровителем воинов, в этот день верующие молятся ему о сохранении жизней бойцов Российской армии.