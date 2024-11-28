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В субботу, 30 ноября, в 14:00 в главном корпусе ЮУрГУ состоится День знакомства с инженерными профессиями, сообщает пресс-служба вуза.
В этот день Политехнический институт приглашает для знакомства учащихся 9–11-х классов и их родителей.
Благодаря участию в субботней программе вы сможете:
— выбрать интересную образовательную программу обучения;
— понять, в каких крупных челябинских и российских компаниях и на каких оборонных комплексах выпускник ЮУрГУ строит карьеру;
— примерить на себя профессию инженера, конструктора, разработчика;
— на месте испытать работу механизмов, изучить свойства различных материалов;
— выиграть множество призов;
— завести интересные знакомства и получить позитивные эмоции.
На встрече абитуриенты смогут познакомиться с Передовой инженерной школой, узнать все особенности поступления и обучения в ней.
Обязательно зарегистрируйтесь по QR-коду (на фото) и приходите, будет познавательно!
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