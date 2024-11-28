День открытых дверей в ЮУрГУ: знакомимся с инженерными специальностями

Участников встречи ждут интересные спикеры и призы

Erid: 2SDnjcLVe75

В субботу, 30 ноября, в 14:00 в главном корпусе ЮУрГУ состоится День знакомства с инженерными профессиями, сообщает пресс-служба вуза.

В этот день Политехнический институт приглашает для знакомства учащихся 9–11-х классов и их родителей.

Благодаря участию в субботней программе вы сможете:

— выбрать интересную образовательную программу обучения;

— понять, в каких крупных челябинских и российских компаниях и на каких оборонных комплексах выпускник ЮУрГУ строит карьеру;

— примерить на себя профессию инженера, конструктора, разработчика;

— на месте испытать работу механизмов, изучить свойства различных материалов;

— выиграть множество призов;

— завести интересные знакомства и получить позитивные эмоции.

На встрече абитуриенты смогут познакомиться с Передовой инженерной школой, узнать все особенности поступления и обучения в ней.

Обязательно зарегистрируйтесь по QR-коду (на фото) и приходите, будет познавательно!

Реклама.

Рекламодатель — ЮУрГУ.