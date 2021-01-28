День открытых дверей в ЮУрГУ пройдет онлайн и растянется почти на неделю

Абитуриенты смогут узнать правила приема в вуз и пообщаться с директорами институтов

В воскресенье, 31 января, в Южно-Уральском государственном университете состоится день открытых дверей. На это раз он пройдет в онлайн-формате, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.



«Сотрудники вуза расскажут о правилах приема в 2021 году и основных программах подготовки. Презентуют возможности индивидуализации обучения, а также систему дополнительного профессионального образования», — говорят в ЮУрГУ.

После общей информации для абитуриентов стартуют онлайн-встречи с директорами институтов и высших школ вуза. Встречи будут проходить с 31 января по 9 февраля. Кроме того, 11 февраля состоится день открытых дверей для поступающих в магистратуру, а также родительское собрание.

Посетить день открытых дверей можно, присоединившись к онлайн-трансляции. Мероприятие начнется 31 января 2021 года в 12:00.



