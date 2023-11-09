День открытых дверей пройдет в ЮУрГУ 12 ноября

Школьникам и родителям расскажут о программах вуза, студенческой науке и перспективах трудоустройства

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В это воскресенье, 12 ноября, в ЮУрГУ в новом формате пройдет встреча с абитуриентами и их родителями.

Так, для взрослых в актовом зале университета состоится информативная встреча с представителями приемной комиссии ЮУрГУ. Встреча пройдет в формате открытого диалога. Сотрудники вуза расскажут о правилах поступления, условиях проживания в общежитиях, о возможностях творческого и спортивного развития во время учебы. Особое внимание будет уделено возможности обучения в Военном учебном центре.

Для гостей мероприятия будут работать два консультационных центра, в которых можно получить информацию о льготах, существующих в университете, а также о том, как получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения абитуриента.

В это же время сами будущие абитуриенты познакомятся с высшими школами и институтами ЮУрГУ. Для ребят это уникальная возможность пообщаться с будущими преподавателями, посмотреть лаборатории и учебные классы, где проходят занятия, и, возможно, познакомиться с будущими одногруппниками.

Приходите на встречу 12 ноября в 12:00 в главный корпус ЮУрГУ на пр. Ленина, 76. Встреча гостей пройдет с 11:30 до 11:50.

Выбирай ЮУрГУ, выбирай успешную карьеру!

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