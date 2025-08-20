День открытых дверей прошел в челябинской исправительной колонии № 2

С бытом осужденных ознакомились их родственники

В челябинской исправительной колонии № 2 прошел день открытых дверей. Родственники осужденных узнали, как они живут и чем занимаются, а также пообщались с близкими, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Первым делом гостей колонии проинформировали о том, как необходимо себя вести на территории исправительного учреждения. После родственники осужденных заглянули в жилые отряды и увидели их быт, а также оценили качество питания в столовой.

После гостям показали промышленную зону № 1, где изготавливают цепи. Участникам дня открытых дверей не только продемонстрировали цикл производства, но и показали уже готовую продукцию.

В завершение осужденные и их родственники встретились в кафе колонии.

«Подобные мероприятия — важная часть воспитательной работы с осужденными. Они направлены на восстановление и сохранение их социально полезных связей и успешное возвращение в общество»,— отметил замначальника ИК-2 Владимир Рукавишников.