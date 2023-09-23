День осеннего равноденствия: почему не стоит начинать новые дела

И как распрощаться со всем плохим

Ежегодно в сентябре наступает день, когда темное и светлое время суток равны по продолжительности. Это явление называется осенним равноденствием. Считается, что именно с него наступает настоящая осень. Более подробно — в материале ИА «Первое областное».

Что это за явление

В день осеннего равноденствия солнце переходит из Северного полушария в Южное, пересекая экватор. Обычно это случается в период с 21 по 24 сентября. В этом году солнце перейдет в Южное полушарие 23 сентября в 11:49 по челябинскому времени и в 6:49 — по всемирному. День и ночь сегодня будут длиться одинаково — по 12 часов. С этого момента в Северном полушарии наступает настоящая осень, а жители Южного полушария радуются приходу весны.

С 24 сентября световой день будет становиться все короче. Самым коротким он будет 22 декабря, в день зимнего солнцестояния.

Особенности осеннего равноденствия

Ученые говорят, что осеннее равноденствие является мощным энергетическим явлением. В момент, когда солнце проходит через экватор, в работе спутников могут возникнуть помехи. Как следствие, в некоторых местах может исказиться радиосигнал. А в отдаленных местах нашей планеты в этот момент даже пропадает интернет.

А астрологи и нумерологи говорят, что в этот день солнце наделено особой силой, которой может воспользоваться человек. Например, совершив различные ритуалы, можно привлечь в свою жизнь благоприятные события и убрать неблагоприятные. Один из самых простых — написать на листе бумаги все, от чего хочется избавиться, сжечь его в момент, когда солнце будет пересекать экватор, со словами: «Иди туда, откуда пришло».

Ритуалы

Для наших предков это был особенный день: они проводили различные ритуалы, в том числе на очищение своего жилища от злых духов и исцеление. Многие из них связаны с рябиной. Например, для того, чтобы излечиться от болезней, они брали в руки веточку рябины, чертили ею круг и вставали в него. А еще гроздья рябины укладывали между оконными рамами, чтобы злые духи не проникли в дом. Девушки рассказывали рябине свои сокровенные желания и верили, что они обязательно сбудутся.

А еще наши предки были уверены в том, что в день осеннего равноденствия вода обладает особой силой. Если ею умыться, то все плохое смоется, а здоровье прибавится.

Запреты

Астрологи не рекомендуют начинать в этот день новые проекты, иначе ничего не получится. Также стоит отказаться от крупных покупок. Переезжать тоже не следует. Вообще лучше ничего нового не затевать. Возможно, это как-то связано с тем, что раньше с осеннего равноденствия начинался новый год, и наши предки откладывали на потом все дела и подводили итоги.

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