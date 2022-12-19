День Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Это один из самых почитаемых святых

Сегодня, 19 декабря, православные христиане отмечают День святителя Николая Чудотворца, или Николая Угодника. По легендам, он сотворил немало чудес и даже воскрешал мертвых. В народе этот праздник называют Никола Зимний. Подробнее о жизни святого, традициях праздника и приметах — в материале ИА «Первое областное».

Николай Чудотворец жил в III—IV веках нашей эры. Его родители были довольно состоятельными людьми, но при этом верили в Бога и Христа и всегда приходили на помощь бедным. Николай с самого детства посвятил себя христианской вере и много времени проводил в храме, каждым своим делом угождая Богу. Вскоре он стал чтецом в церкви, где настоятелем служил его дядя, а затем и священником. После смерти родителей он взошел на епископский престол в городе Мира, и прихожане очень полюбили доброго, кроткого, справедливого и отзывчивого архиепископа.

В своей жизни святой Николай много проповедовал и совершал самые разные чудеса. Например, своими горячими молитвами он спас Миру от страшного голода, помогал тонущим морякам и даже, согласно легендам, успокоил разбушевавшееся море. Также известно о том, что он, помолившись, удержал меч палача и спас трех мужчин от несправедливой смерти.

Николай Чудотворец умер в глубокой старости в середине IV века. По преданию, все, кто прикасался к его мощам, сразу же исцелялись. Сейчас мощи святого находятся в итальянском городе Бари.

Считается, что Николай Чудотворец является покровителем моряков и детей, а также защитником оклеветанных.

Никола Зимний

В народе 19 декабря отмечают Николу Зимнего. Накануне праздника у мореходов и рыбаков существовала такая традиция: чтобы задобрить святого, они собирались на берегу озера или реки, делали из соломы чучело, садили его в лодку и отправляли в плавание, прося Николая принять его, а их оставить в покое.

Также считалось, что Николай Угодник является лекарем, и знахари и народные целители верили, что для лечения тяжелых недугов день Николая Чудотворца — самый благоприятный.

Кроме того, на Николу Зимнего торговцы после ярмарок организовывали гулянья с застольями, а также начиналось сватовство. Девушки гадали на своего суженого.

Сегодня запрещено разводить сплетни и обвинять кого-то в чем-то, не имея веских доказательств, иначе можно получить немало проблем. Также на Николу Зимнего не следует браться за тяжелую и ответственную работу, а также рукоделие, в противном случае могут возникнуть финансовые проблемы. Также нельзя отказывать в милостыне нищим.

Приметы на Николу Зимнего