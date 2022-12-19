Сегодня, 19 декабря, православные христиане отмечают День святителя Николая Чудотворца, или Николая Угодника. По легендам, он сотворил немало чудес и даже воскрешал мертвых. В народе этот праздник называют Никола Зимний. Подробнее о жизни святого, традициях праздника и приметах — в материале ИА «Первое областное».
Николай Чудотворец жил в III—IV веках нашей эры. Его родители были довольно состоятельными людьми, но при этом верили в Бога и Христа и всегда приходили на помощь бедным. Николай с самого детства посвятил себя христианской вере и много времени проводил в храме, каждым своим делом угождая Богу. Вскоре он стал чтецом в церкви, где настоятелем служил его дядя, а затем и священником. После смерти родителей он взошел на епископский престол в городе Мира, и прихожане очень полюбили доброго, кроткого, справедливого и отзывчивого архиепископа.
В своей жизни святой Николай много проповедовал и совершал самые разные чудеса. Например, своими горячими молитвами он спас Миру от страшного голода, помогал тонущим морякам и даже, согласно легендам, успокоил разбушевавшееся море. Также известно о том, что он, помолившись, удержал меч палача и спас трех мужчин от несправедливой смерти.
Николай Чудотворец умер в глубокой старости в середине IV века. По преданию, все, кто прикасался к его мощам, сразу же исцелялись. Сейчас мощи святого находятся в итальянском городе Бари.
Считается, что Николай Чудотворец является покровителем моряков и детей, а также защитником оклеветанных.
Никола Зимний
В народе 19 декабря отмечают Николу Зимнего. Накануне праздника у мореходов и рыбаков существовала такая традиция: чтобы задобрить святого, они собирались на берегу озера или реки, делали из соломы чучело, садили его в лодку и отправляли в плавание, прося Николая принять его, а их оставить в покое.
Также считалось, что Николай Угодник является лекарем, и знахари и народные целители верили, что для лечения тяжелых недугов день Николая Чудотворца — самый благоприятный.
Кроме того, на Николу Зимнего торговцы после ярмарок организовывали гулянья с застольями, а также начиналось сватовство. Девушки гадали на своего суженого.
Сегодня запрещено разводить сплетни и обвинять кого-то в чем-то, не имея веских доказательств, иначе можно получить немало проблем. Также на Николу Зимнего не следует браться за тяжелую и ответственную работу, а также рукоделие, в противном случае могут возникнуть финансовые проблемы. Также нельзя отказывать в милостыне нищим.
Приметы на Николу Зимнего
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Иней 19 декабря предвещает хороший урожай овса.
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Сколько снега выпадет на Николу Зимнего, столько вырастет травы на Николу Вешнего (6 мая).
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Ясная погода — к морозам.
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Большое количество осадков — следующая осень будет теплой, а урожай — богатым.